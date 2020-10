Ludovic Orban: "Se vorbeste despre carantinarea totala. Suntem departe de o astfel de decizie"

In plus, sustine ca au fost deja luate masuri, cum ar fi purtarea mastii in spatiile publice, dar ca efectele nu se pot analiza momentan, trecand prea putin timp de cand au fost instituite."Atunci cand am prelungit starea de alerta, in cadrul hotararii de Guvern, am instituit masuri pentru depasirea diferitelor praguri, rate de 1 la mie, 1,5 la mie, 3 la mie. In cazul depasirii de 3 la mie se dispun automat o serie de masuri, care s-au si dispus. Suntem in analiza efectelor. E prematur sa faci de acum o analiza pentru ca ele se vad dupa o perioada de cel putin 10 zile, sa vedem daca am reusit sa oprim cresterea numarului de cazuri.Suntem intr-o permanenta evaluare de posibile masuri pe care le mai putem lua si grija noastra este ca aceste masuri sa nu afecteze companiile si economia sau sa aiba minime efecte pentru ca oamenii au nevoie de locuri de munca. Noi ne dorim sa combatem epidemia asigurand functionarea economiei cat mai aproape de normal.Ceea ce se vorbeste, despre carantinarea totala, suntem departe de o astfel de decizie. Putem sa traim normal si sa avem putine masuri cu o singura conditie, oamenii sa respecte masurile de protectie sanitara", a declarat Ludovic Orban.