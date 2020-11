Ludovic Orban: Activitatea pietelor inchise va fi reluata imediat ce conditiile epidemiologice o vor permite

Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, prim-ministrul a explicat ca in prezent este permisa activitatea in pietele deschise si volante, iar masura suspendarii temporare a activitatii pietelor inchise a fost luata din ratiuni de protectie sanitara a cetatenilor, indeosebi a persoanelor in varsta, cele mai expuse in acest context.Seful Executivului a precizat, conform sursei citate, ca "activitatea pietelor inchise va fi reluata imediat ce conditiile epidemiologice o vor permite si in conditii de siguranta sanitara pentru cetateni"."Va garantez deschiderea totala pentru gasirea de solutii rezonabile si pentru sustinerea micilor producatori romani", a subliniat prim-ministrul.Un punct important al discutiilor a vizat masuri de compensare pentru pierderile suferite de micii producatori din sectorul agricol din cauza COVID 19.Conform comunicatului, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a subliniat ca micii producatori din zootehnie, legumicultura si pomicultura vor beneficia de compensari in baza Masurii 2.1."Incepand cu 25 noiembrie, practic, peste cateva zile, vor intra in conturile a peste 120.000 de beneficiari din sectorul agricol aproximativ 150 de milioane de euro. Sunt fonduri binevenite pentru sustinerea producatorilor romani, greu incercati de criza provocata de COVID 19. De asemenea, modificam prin ordonanta de urgenta Legea 69 din 2016 privind achizitiile publice verzi, astfel incat achizitiile publice pentru nevoile locale sa se poata face de la producatori locali. Am gandit aceasta masura in sprijinul micilor producatori locali", a precizat ministrul Agriculturii, citat in postare.Citeste si: FOTO Zeci de producatori si lucratori agricoli protesteaza in fata Guvernului fata de inchiderea pietelor. "Vrem sa muncim, nu sa murim!"