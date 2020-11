Ludovic Orban: In piete exista o incidenta mare de transmitere a virusului

Potrivit premierului Orban, producatorii agricoli isi vor putea desface in continuare produsele in pietele deschise sau in pietele volante, insa multi care vand marfa in piete "numai producatori agricoli nu sunt"."Pe baza evaluarilor facute din cercetari, a rezultat ca in pietele inchise, spre deosebire de hipermarketuri unde regulile sunt respectate cu strictete, in aceste piete si din cauza modului in care se manevreaza marfa, a circulatiei aerului, din cauza faptului ca nu se respecta regula purtarii mastii si a regulilor de distantare, se transmite (n.red.: virusul) mai usor. Am pastrat pietele deschise. Mai mult decat atat, primariile pot sa organizeze piete volante, pentru a permite desfacerea produselor agricole de catre producatorii agricoli. Vreau sa mentionez: de catre producatorii agricoli, pentru ca din pacate o mare parte din cei care desfac marfa in piete numai producatori agricoli nu sunt. Isi obtin certificatul de producator, desi ei nu au muncit pamantul in viata lor. Deci repet, exista solutia: pe langa pietele deschise, se pot face piete volante unde pot sa vina numai producatori agricoli. Este o restrictie pe o perioada limitata de timp (n.red. inchiderea pietelor acoperite). A trebuit sa luam mai multe masuri unde in urma analizelor s-a constatat ca exista o incidenta mare de transmitere a virusului", a afirmat Orban.Premierul Romaniei a mai afirmat ca alte masuri vizeaza restrictii de circulatie pe timpul noptii, obligativitatea purtarii mastii peste tot, decalarea programului de lucru, utilizarea muncii la domiciliu unde este posibil, pentru diminuarea fluxurilor de pe mijloacele de transport , unde la orele de varf exista un risc mai mare de transmitere."Desi Romania nu este printre tarile cu cea mai mare rata a infectarii, fiind pe locul 17 dintre tarile UE, nu ne intereseaza doar sa facem comparatie. Am ajuns la un nivel ingrijorator care ne duce in situatia de a dispune aceste masuri pentru a proteja sanatatea oamenilor, de a reduce numarul de infectari, de a gasi solutii fara a afecta activitatea economica", a mai spus premierul Orban.