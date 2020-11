Municipiul Lugoj intra in carantina. De cand se instituie masura

"In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Timis, tinand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul National de Sananatate Publica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a emis in data de 20.11.2020, ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru municipiul Lugoj, Judetul Timis.Carantina intra in vigoare din aceasta noapte, 21.11.2020, de la ora 00:00", se arata in comunicatul de presa.Citeste si: Mai multe localitati din Constanta, in carantina de sambata seara