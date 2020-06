Madalin Ionescu, despre coronavirus: "Daca ai si vreun nume sonor... esti perfect pentru" ayatollahii" COVID"

Ziare.

"Am vorbit mai devreme cu Marcel Pavel ... Nu o sa va spun ce am discutat cu el. Este prietenul meu. Am inteles cum a racit . E clar. Diferentele mari de temperatura intre studioul in care prestau el si colegii pentru o emisiune tv si spatiul in care isi schimbau tinutele puteau provoca oricui raceli puternice ... Marcel a facut dubla pneumonie intrand infierbantat intr-o incapere cu aerul conditionat dat la maxim. Nimic anormal . Sau poate ca filtrele de aer conditionat erau pline de bacterii. Pare sa fi existat, totusi, un focar gripal. Cum a aparut COVID-ul in ecuatia asta? Nu stiu! Marcel e de o probitate morala uriasa . A-l banui ca a acceptat nu stiu ce parteneriat imoral ... ar fi absurd! Imposibil! Sistemul i-a spus ca are COVID -19. In ziua de azi nu iti mai permiti sa racesti de la aerul conditionat din masina sau pentru ca ai baut cola cu gheata ori pentru ca ai consumat prea multa inghetata! Risti ca o data ce ai ajuns la spital sa te gaseasca "baietii" cu SARS CoV-2. Daca ai si vreun nume sonor... esti perfect pentru" ayatollahii" COVID! Nu afirm ca lui Marcel Pavel si celorlalti artisti li s-a inventat COVID-19 ... Pe de alta parte cum ar putea ei sa conteste acest "diagnostic"? Cum poti contesta un virus si o afectiune despre care nici macar doctorii din linia intai inca nu stiu mare lucru dupa atatea luni de confruntare? Ti se spune ca ai si gata ... Poate Marcel chiar a contractat virusul, cine stie? Raman, insa, circumspect fata de acuratetea si eficienta testarilor (nu e o problema exclusiv romaneasca, testele in sine sunt discutabile! ). Voi vorbi cu Marcel saptamana viitoare intr-o editie live pe pagina mea de Facebook. Va fi o discutie de o cu totul alta factura decat cele purtate pe la tv. Ne vom face o idee mai solida despre acest episod . Va imbratisez! ", a scris Madalin Ionescu, pe pagina sa de Facebook.