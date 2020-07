MAE: 151 de lucratori romani de la o ferma din Germania, confirmati cu COVID-19

"In continuarea informatiilor comunicate in data de 27 iulie a.c. cu privire la testarea pozitiva a unor lucratori care isi desfasoara activitatea la o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Republica Federala Germania, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit informatiilor comunicate astazi, 30 iulie a.c., de catre autoritatile germane Consulatului General al Romaniei la Munchen, pana la acest moment, 151 de lucratori romani din cadrul fermei in cauza au fost testati pozitiv pentru infectia cu COVID-19. O parte dintre acestia prezinta simptome usoare, iar altii sunt asimptomatici. De asemenea, autoritatile germane au precizat ca toti lucratorii confirmati pentru infectia cu COVID-19 beneficiaza de monitorizare medicala constanta", a transmis MAE Totodata, autoritatile germane au confirmat faptul ca, pe perioada carantinei, toate costurile legate de cazare si hrana, plata drepturilor salariale, precum si acordarea unei indemnizatii ca despagubire sunt suportate de catre compania angajatoare si autoritatile germane."Cu referire la cetatenii romani testati negativ pentru infectia cu COVID-19, MAE precizeaza ca acestia au fost retestati in cursul zilei de 30 iulie a.c., iar in functie de rezultatele testarii, va fi analizata posibilitatea reluarii activitatii. Consulatul General al Romaniei la Munchen continua dialogul cu autoritatile germane, cu reprezentantii fermei si cu o parte din lucratorii romani din cadrul fermei si acorda asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19", a mai transmis MAE.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Munchen: 0049 089553307 si 0049 08998106143, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al Oficiului consular: 00491602087789.