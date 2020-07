MAE: 19 romani care lucreaza la o ferma din localitatea Swisttal, Germania, au fost confirmati cu noul coronavirus

Acestia sunt asimptomatici, iar un singur roman a fost internat in spital pentru o alta afectiune, masura fiind dispusa anterior infectarii cu noul virus. In prezent, starea de sanatate a acestui roman este stabila, mai transmite MAE . Pana la a doua testare, toti oamenii care lucrau la ferma respectiva au fost plasati in carantina."Potrivit datelor comunicate de catre autoritatile germane, un numar de 19 cetateni romani au fost testati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 din totalul de 320 de cetateni romani care isi desfasoara activitatea in cadrul fermei mentionate. De asemenea, conform acelorasi informatii, prima testare a intregului personal a avut loc in data 18 iulie, o noua testare urmand sa fie efectuata in data de 23 iulie a.c", potrivit unui comunicat de presa al MAE.Sursa citata mai arata ca un singur roman a fost internat in spital pentru a fi tratat de o alta afectiune, anterior confirmarii cu noul coronavirus , iar restul romanilor infectati sunt asimptomatici."In acest context, oficiul consular a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la situatia cetatenilor romani, iar o echipa din cadrul oficiului consular s-a deplasat, la data de 20 iulie 2020, la ferma in cauza. Conform informatiilor obtinute de reprezentantii consulatului, cetatenii romani depistati pozitiv cu COVID-19 sunt asimptomatici, un singur cetatean roman fiind internat in spital pentru o alta afectiune, masura fiind dispusa anterior depistarii infectiei cu COVID-19. In prezent, starea de sanatate a cetateanului roman internat este stabila", potrivit sursei mentionate.De asemenea, "autoritatile germane si reprezentantii fermei au precizat ca, pana la efectuarea celei de-a doua testari, toti lucratorii fermei au fost plasati in carantina, iar persoanele infectate au fost izolate de restul angajatilor, in spatii special puse la dispozitie. De asemenea, angajatorul si-a manifestat disponibilitatea de a suporta costurile de repatriere pentru persoanele ale caror rezultate vor fi negative si la a doua testare pentru COVID-19 si ale caror contracte de munca expira in perioada urmatoare, in masura in care acestia vor opta pentru revenirea in tara", mai indica MAE.Consulatul General al Romaniei la Bonn continua dialogul cu autoritatile locale, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile germane in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca "cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Bonn: +49 228 68 38 135, +49 228 68 38 211, +49 228 68 38 244, +49 228 68 38 254, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al consulatului: +49 1735757585", conchide sursa mentionata.