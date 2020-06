MAE: 365 de cetateni romani, repatriati din Marea Britanie, Iordania si Tarile de Jos

Ziare.

com

"In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 6 iunie, a fost facilitata revenirea in tara a 183 cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, a 26 cetateni romani din Regatul Hasemit al Iordaniei si a 156 cetateni romani din Regatul Tarilor de Jos, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si ale Ministerului Afacerilor Interne", a transmis, duminica, MAE.Printre cetatenii romani care au revenit in tara se regasesc studenti, personal navigant, cazuri medicale si persoane care se aflau in imposibilitatea de a-si prelungi sederea pe teritoriul statelor respective din diverse motive.Repatrierea a fost asigurata cu trei curse aeriene speciale operate de compania Tarom, pe rutele Bucuresti-Londra-Bucuresti, Bucuresti-Amman-Bucuresti si Bucuresti-Haga-Bucuresti.Potrivit MAE, cu aceste curse a fost facilitata revenirea unor cetateni straini rezidenti in Romania, respectiv 12 cetateni iordanieni, trei americani, doi belgieni, doi britanici, sase bulgari, trei cehi, trei danezi, cinci francezi, sapte germani, cinci eleni, patru italieni, patru lituanieni, cinci spanioli, patru elvetieni, un croat, un japonez, un egiptean, un ungar, doi coreeni, doi olandezi si doi cetateni ai Republicii Moldova.Totodata, demersurile autoritatilor romane au permis deplasarea catre statul de domiciliu/resedinta pentru 24 de cetateni iordanieni care se aflau cu titlu temporar pe teritoriul Romaniei, Bulgariei si ai Republicii Moldova.