MAE: 58 de cetateni romani, membri ai unei comunitati religioase din Germania, infectati cu COVID-19

Totodata, MAE precizeaza ca, in cursul zilei de 30 iulie, autoritatile germane au informat Consulatul General al Romaniei la Stuttgart cu privire la testarea pentru infectia cu COVID-19 a 103 cetateni romani din cadrul unei alte comunitati romanesti din districtul Rhein-Neckar. Potrivit informatiilor comunicate de autoritatile germane reprezentantilor Oficiului consular, 38 de persoane au fost confirmate ca infectate cu COVID-19. Persoanele testate pozitiv prezinta forme usoare ale bolii si au fost plasate in izolare, respectiv carantina", arata comunicatul de presa al MAE remis sambata News.ro.Consulatul General al Romaniei la Stuttgart continua dialogul cu autoritatile locale, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile germane in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca "cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Stuttgart: 0049 0 711.664.86.11, 0049 0 711.664.86.12, 00490711.664.86.13, 0049 0 711.664.86.14 si 0049 0 711.664.86.15, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al consulatului: 0049 0 1716813450", conchide sursa citata.