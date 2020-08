MAE: Noua romani care lucreaza la o ferma din Spania, infectati cu COVID-19

"Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in contextul informatiilor aparute in presa spaniola cu privire la testarea pozitiva pentru infectia cu COVID-19 a unor cetateni romani, lucratori la o ferma agricola din localitatea Chane, provincia Segovia, Comunitatea autonoma Castilla y Leon, dar si ca urmare a unei semnalari din partea uneia dintre persoanele infectate, Ambasada Romaniei la Madrid a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru a obtine informatii suplimentare referitoare la identitatea si starea de sanatate a persoanelor afectate", arata MAE intr-un comunicat de presa.Totodata, un reprezentant al Ambasadei Romaniei la Madrid s-a deplasat in cursul zilei de 31 iulie la ferma in cauza pentru a obtine informatii suplimentare din partea angajatorului si autoritatilor locale, precum si pentru un dialog cu cetatenii romani care isi desfasoara activitatea in cadrul fermei respective.Potrivit informatiilor obtinute de reprezentantul misiunii diplomatice, "la ferma in cauza isi desfasoara activitatea 600 de persoane, aproximativ 300 fiind cetateni romani. 9 cetateni romani au fost depistati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 si se afla in prezent in izolare, in locuinte puse la dispozitie de angajator, iar alti 8 cetateni romani, contacti directi ai persoanelor infectate, au fost plasati in autoizolare pentru o perioada de 10 zile. Starea de sanatatea a persoanelor infectate este buna, acestea fiind asimptomatice sau prezentand simptome usoare. Persoanele infectate si cele aflate in autoizolare dispun de hrana si bunuri de prima necesitate", mai spune sursa citata.Reprezentantii fermei au subliniat ca intreg personalul va fi testat, in mod etapizat, iar activitatea va continua, cu respectarea conditiilor sanitare. Situatia epidemiologica de la ferma in cauza este monitorizata de catre Directia teritoriala sanitara Segovia.MAE precizeaza ca reprezentantul ambasadei a purtat un dialog si cu aproximativ 50 dintre cetatenii romani care isi desfasoara activitatea la ferma respectiva.Ambasada Romaniei la Madrid continua dialogul cu autoritatile spaniole si mentine contactul cu angajatorul si cetatenii romani, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19.