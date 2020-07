MAE: Opt romani care lucreaza la o ferma din Franta, testati pozitiv cu COVID-19

"Reprezentantii misiunii diplomatice au efectuat demersuri, in regim de urgenta, pe langa Agentia Regionala de Sanatate, presedintele Departamentului Landes si Prefectura Landes, pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la identitatea si starea de sanatate a cetatenilor romani. Potrivit datelor preliminare comunicate de catre autoritatile franceze, cetatenii romani se afla pe teritoriul Republicii Franceze de la inceputul lunii iunie a.c., iar testarea pentru COVID-19 a fost efectuata la data de 2 iulie, persoanele testate pozitiv fiind, in momentul de fata, intr-un centru de carantina", a transmis MAE , intr-un comunicat de presa remis, joi, News.ro.Sursa citata mai spune ca reprezentantii misiunii diplomatice a Romaniei au contactat cetatenii romani, acestia mentionand ca starea lor de sanatate este buna, conditiile din centrul de izolare sunt optime si beneficiaza de ingrijirea medicala necesara."Ambasada Romaniei la Paris continua dialogul cu cetatenii romani, cu angajatorul acestora si cu autoritatile locale competente, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19", potrivit sursei mentionateMAE reaminteste ca "cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris +33 (0) 1 47 05 29 66; +33 (0) 1 47 05 27 55, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Paris +33 (0) 6 80 71 37 29", conchide comunicatul de presa.Tot joi, MAE a anuntat ca doi romani aflati in Grecia au fost testati pozitiv pentru infectia cu noul coronavirus, anunta MAE, care precizeaza ca unul dintre romani se afla in insula Thassos, iar al doilea in Paralia Katerini. Romanul din Thassos este in carantina, intr-un hotel, iar atat starea lui de sanatate, cat si a celuilalt roman, este buna.