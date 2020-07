OFICIAL. Reguli pentru romanii care ajung in Marea Britanie dintr-un stat care nu se afla pe lista celor exceptate de la restrictii de calatorie

"In continuarea precizarilor de presa transmise in data de 19 iunie 2020, cu privire la situatia unor cetateni romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unei ferme agricole din landul Austriei Inferioare, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in urma evaluarilor efectuate de catre autoritatile austriece la ferma Spargel Sulzmann - Marchfeldspargel und erntefrische Erdbeeren, ca urmare a sesizarilor transmise de catre Ambasada Romaniei la Viena, prin intermediul consulului si atasatului pe probleme de munca din cadrul misiunii diplomatice, Camera de Munca a landului Austria Inferioara a dispus inchiderea spatiilor de cazare de la ferma de sparanghel, pe fondul neindeplinirii conditiilor de igiena si a standardelor de cazare", adauga sursa citata. MAE reitereaza recomandarea ca cetatenii romani care se confrunta cu situatii in care le sunt incalcate drepturile sa sesizeze, in timp util, atat misiunea diplomatica sau oficiul consular cel mai apropiat pentru solicitarea de asistenta consulara, cat si autoritatile competente din statul de resedinta pentru facilitarea luarii masurilor care se impun, in conformitate cu legislatia aplicabila in materie.Pe 19 iunie Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, in urma aparitiei in mass-media a unor informatii cu privire la situatia unor cetateni romani care isi desfasoara activitatea la o ferma agricola din landul Austriei Inferioare si care semnalau conditii dificile de munca si nerespectarea de catre angajator a clauzelor contractuale, Ambasada Romaniei la Viena s-a autosesizat si a intreprins demersuri, in regim de urgenta, atat pe langa autoritatile locale, cat si pe langa sindicatele specifice, solicitand verificarea aspectelor semnalate si remedierea acestora.