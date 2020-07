MAE: Testari pentru COVID-19 si carantina la o ferma din Germania, unde majoritatea lucratorilor sunt romani. Rezultatul testarilor nu a fost comunicat inca

"In contextul informatiilor aparute in presa germana cu privire la testarea pozitiva a unor lucratori care isi desfasoara activitatea la o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Republica Federala Germania, Consulatul General al Romaniei la Munchen s-a autosesizat si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale si pe langa reprezentantii fermei pentru a obtine informatii suplimentare referitoare la cetatenia, identitatea si starea de sanatate a persoanelor afectate.Potrivit informatiilor preliminare comunicate de catre reprezentantii fermei reprezentantilor Oficiului consular, autoritatile locale au dispus testarea intregului colectiv si plasarea fermei in carantina. De asemenea, potrivit acelorasi informatii, la ferma respectiva isi desfasoara activitatea aproximativ 480 lucratori, majoritatea fiind cetateni romani", anunta MAE Institutia precizeaza ca, pana la acest moment, autoritatile locale nu au comunicat Oficiului consular rezultatele testarilor, iar la nivelul Consulatului General nu au fost primite solicitari de asistenta consulara din partea niciunui cetatean roman in legatura cu aceasta situatie.Totodata, MAE mentioneaza ca reprezentantii Consulatului au solicitat companiei angajatoare sa puna la dispozitia cetatenilor romani datele de contact ale Oficiului consular.Consulatul General al Romaniei la Munchen continua dialogul cu autoritatile germane si cu reprezentantii fermei si este pregatit sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Munchen: 0049 089 553307 si 0049 089 98106143, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al consulatului: 0049 1602087789.