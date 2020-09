Managerul de la Marius Nasta: "Trendul ascendent al infectarilor cu COVID-19 este constant. Avem doua saptamani de cand s-au deschis scolile si era de asteptat"

"Observam o crestere in ultima saptamana. Trendul ascendent este constant, cu o crestere de aproximativ 30% si era de asteptat ca si azi sa fie aceeasi directie. Avem doua saptamani de cand s-au deschis scolile si era de asteptat.Sunt tot mai multi copii si familii care sunt in izolare pentru ca au intrat in contact cu copii sau persoane care lucreaza in unitatile de invatamant.Avem focare in mai multe locuri din Bucuresti. Avem probleme cu conditiile si regulile de la locul de munca", a declarat Beatrice Mahler pentru Digi24.In sectiile de terapie intensiva, situatia este la fel de dramatica. "Azi dimineata aveam 4 paturi libere, din care doua au fost ocupate. In acest moment avem 2 paturi in sectie dar pentru pacientii care nu sunt dependenti de oxigen.Este momentul in care sistemul de sanatate din Romania trebuie sa regandeasca modul in care ofera asistenta pacientilor covid. Cu siguranta avem nevoie de o reorganizare", a adaugat medicul.