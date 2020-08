MAI. Au fost date peste 10.000 de amenzi, saptamana trecuta, in urma controalelor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului

"Intr-o declaratie de presa, Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne a precizat ca saptamana trecuta au fost verificate 170.000 de persoane, la nivel national.Saptamana trecuta au continuat, de asemenea, activitatile pe linia prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19 in randul populatiei: au fost verificate aproximativ 175 de mii de persoane si 26.000 de operatori economici, aplicandu-se peste 10.000 de sanctiuni, inclusiv la cluburile de pe litoral.In continuare facem apel la cetateni sa fie responsabili!Informati-va din surse sigure, respectati normele sanitare si recomandarile autoritatiloCifrele arata cat de periculos este virusul, iar experienta lunilor trecute a dovedit ca raspandirea lui a fost impiedicata si datorita responsabilitatii de care a dat dovada majoritatea romanilor", a transmis Monica Dajbog.Potrivit raporului GCS de luni, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 1.723 sanctiuni contraventionale, in valoare de 456.851 de lei.