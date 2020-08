MAI: In perioada 31 iulie - 2 august 2020 au fost aplicate 3.844 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 4.086.228 lei

"Avand in vedere situatia generala din ultima perioada, numarul mare de cazuri confirmate in ultima saptamana, la nivel strategic s-au dispus masuri de intensificare a controalelor, organizarea de echipe de control mixte si suplimentarea efectivelor, principalele zone vizate in acest weekend fiind localurile, cluburile, terasele si mijloacele de transport", a anuntat, luni, Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La activitati au participat, in medie, zilnic, aproximativ 8.000 de angajati ai MAI (peste 5.000 de politisti, 2.200 de jandarmi, 570 de politisti de frontiera , 190 de pompieri si 22 de lucratri IGAv), circa 1.550 de politisti locali, 60 de reprezentanti ai ANSVSA, 25 de inspectori ANPC , 35 de reprezentanti ai structurilor Ministerului Sanatatii, 65 de angajati ai Ministerului Muncii, 7 angajati ai Ministerului Transporturilor si 41 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale."In urma misiunilor derulate in perioada 31 iulie - 2 august 2020 pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, au fost controlate 14.931 de societati comerciale si au fost aplicate 3.844 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 4.086.228 lei, atat operatorilor economici, cat si persoanelor fizice", a precizat MAI.Dintre acestea, 67 de sanctiuni contraventionale au fost date operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatiul public sau privat pentru care au fost instituite interdictii si restrictii si unde nu au fost respectate regulile de amenajare a spatiilor sau alte prevederi specifice, in valoare de 77.799 lei; 41 de sanctiuni contraventionale persoanelor fizice pentru participarea la activitati in spatiul public sau privat inchis pentru care au fost instituite interdictii si restrictii, in valoare de 27.550 lei; 2.388 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 296.125 lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala.De asemenea, au fost aplicate si 1.344 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 552.09 lei, pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, conform Legii nr. 61/1991.Totodata, a fost verificat modul de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta in mijloacele de transport in comun si au fost aplicate 1.339 de sanctiuni contraventionale in valoare de 162.800 lei, astfel: 204 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 16.250 lei, pentru nepurtarea sau purtarea necorespunzatoare a mastii de protectie de catre conducatorul auto; 1.072 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 146.550 lei, pentru nepurtarea sau purtarea necorespunzatoare a mastii de protectie, de catre pasageri, in mijlocul de transport pe toata durata calatoriei.