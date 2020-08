Mai mult de 1.400 de morti din cauza coronavirusului in Statele Unite in 24 de ore

Este a patra zi consecutiv in care tara a inregistrat mai mult de 1.200 de morti pe zi, potrivit universitatii, care a actualizat cifrele continuu.SUA a raportat in total 153.268 de morti din cauza Covid-19. Prima putere mondiala a inregistrat si 69.160 de noi cazuri de coronavirus in 24 de ore, o cifra in scadere fata de ziua precedenta.Numarul total al infectarilor pe teritoriul american de la inceputul pandemiei este de peste 4,5 milioane.Dupa ce a cunoscut o ameliorare la sfarsitul primaverii, numarul cazurilor a inceput sa creasca la sfarsitul lunii iunie, in special in sudul si vestul tarii.Florida ingrijoreaza in special, precocupare amplificata si de apropierea uraganului Isaias. Statul a inregistrat vineri 257 de noi decese, un record. De altfel, numara si peste 470.000 de cazuri detectate de la inceputul pandemiei, depasind New York-ul, mult timp epicentrul epidemiei americane in primavara.