Mai mult de trei sferturi dintre decesele cauzate de COVID-19 in Romania au fost la persoane peste 60 ani

Conform raportului, 90,5% dintre decedati aveau cel putin o comorbiditate asociata.Unul din sapte cazuri de infectie cu noul coronavirus a fost inregistrat la personal medical.Raportul arata ca 35,8% din totalul cazurilor de infectie cu noul coronavirus s-au inregistrat in judetele Suceava, Dambovita, Neamt si Bacau si in Bucuresti.Potrivit sursei citate, 44% din totalul deceselor au fost inregistrate in judetele Suceava, Bacau, Timis, Galati si in Bucuresti.