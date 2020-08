Mai multe ambulante trimise pe litoral: 40 de tineri din Vaslui suspecti COVID-19 dupa un majorat

Astfel, o familie din Vaslui a organizat o petrecere de majorat, la care au fost invitati aproximativ 40 de tineri. Dupa petrecere, grupul de tineri a plecat pe litoral, la Costinesti, desi prezentau semne de raceala. Una dintre adolescente din grup, fiica unui ambulantier al Serviciului de Ambulanta al Judetului (SAJ) Vaslui, a fost pe 31 iulie in Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, dusa de tatal sau, deoarece prezenta semne de raceala, potrivit Adevarul.ro.A fost testata pentru COVID-19, apoi a plecat acasa. Adolescenta nu a mai asteptat rezultatele testului si a plecat impreuna cu prietenii la mare. Din cauza numarului mare de solicitari, rezultatele testelor COVID-19 nu mai pot fi comunicate pacientilor in termen de 24 de ore, asa cum se intampla pana nu demult.Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, la Costinesti, cei aproape 40 de tineri s-au cazat la vile si la pensiuni particulare. In cursul zilei de 3 august, rezultatele testelor COVID-19 au confirmat ca fiica ambulantierului este infectata cu virusul SARS-CoV-2. In aceeasi zi, tatal adolescentei s-a deplasat pe litoral cu o ambulanta a SAJ Vaslui pentru a-si aduce fiica la spitalul din Barlad, unitatea suport pentru pacientii COVID-19 din judetul Vaslui.Pe langa fiica ambulantierului, o alta tanara prezenta si ea la majorat si ulterior pe litoral a primit confirmarea ca este infectata cu virusul SARS-Cov-2.Director DSP Vaslui: "Abia reusim sa mai facem fata. Comportamentul parintilor ne-a dezamagit". Conducerea Directiei de Sanatate Publica Vaslui a precizat ca situatia este foarte dificila in cazul de fata, deoarece si alti tineri din grup aflat pe litoral prezinta simptomatologie specifica COVID-19.