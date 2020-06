Mai multe cartiere din Beijing, din nou in izolare. Un nou focar de coronavirus in China

Ziare.

Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei Xinfadi, dintre care sase sambata, potrivit autoritatilor sanitare.Noua scoli si gradinite din zona au fost inchise.Municipalitatea din Beijing a inchis vineri doua piete si a amanat reluarea cursurilor pentru elevii din clasele primare in urma descoperii a trei noi cazuri de COVID-19 in acest oras, dupa doua luni in care niciun nou caz de coronavirus nu a fost confirmat in capitala Chinei.Prima tara afectata de noul coronavirus la sfarsitul anului trecut, China a reusit intre timp sa franeze considerabil epidemia, in ultimele saptamani fiind inregistrate zilnic doar cateva noi cazuri de imbolnavire, majoritatea in randul persoanelor revenite din strainatate.