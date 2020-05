Mai multe maimute au furat probe de sange recoltate de la pacienti infectati cu coronavirus

Ziare.

Atacul s-a produs in aceasta saptamana in momentul in care un tehnician care lucreaza intr-un laborator medical mergea pe jos prin campusul Facultatii de Medicina din Meerut, un oras situat la o distanta de 460 de kilometri nord fata de Lucknow, capitala statului indian Uttar Pradesh."Maimutele au insfacat mostrele si au fugit cu aceste probe sangvine recoltate de la patru pacienti cu COVID-19, care se afla in prezent sub tratament... a trebuit sa prelevam noi probe de sange de la ei", a declarat medicul S.K. Garg, un oficial de rang inalt din conducerea acestei facultati indiene.Conform autoritatilor locale, nu este clar daca maimutele au varsat pe jos probele sangvine, insa persoanele care locuiesc in proximitatea campusului universitar se tem de o raspandire accelerata a noului coronavirus daca maimutele vor duce mostrele in cartiere intens populate.Potrivit profesorului Garg, deocamdata nu se stie daca maimutele pot contracta noul coronavirus daca intra in contact cu sange infectat."Nu a fost gasita nicio dovada ca maimutele pot contracta aceasta infectie", a declarat expertul indian pentru agentia de presa Reuters.Specialistii sunt de parere ca noul coronavirus a trecut de la animale la oameni intr-o piata cu animale vii din orasul chinez Wuhan la sfarsitul anului trecut.India a raportat pana in prezent 165.799 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 4.706 de decese.Maimutele au inceput sa patrunda tot mai mult in asezarile umane din India, unde provoaca multe stricaciuni si chiar ataca oameni.Conform ecologistilor si specialistilor in mediu, distrugerea habitatelor naturale reprezinta motivul principal pentru care aceste animale se muta in zone urbane, unde se afla in cautarea unor surse de hrana.