Coronavirus. Masuri dure in Europa dupa ce Germania a trecut de 10.000 de decese, iar Spania a depasit trei milioane de infectii

Restrictiile au provocat de asemenea ciocniri in Italia, la Napoli , intre Politie si unii tineri protestatari fata de izolarea decretata vineri seara in regiunea acestui oras. "Daca inchizi, platesti!", se putea citi pe pancartele manifestantilor ingrijorati de consecintele economice.OMS a tras un semnal de alarma: "prea multe tari" din emisfera nordica inregistreaza o progresie exponentiala a cazurilor de Covid-19. Rezultatul: spitalele si centrele de ingrijire sunt aproape sau si-au depasit limitele, a prevenit organizatia.In ansamblul continentului european, numarul de infectii de Covid depaseste 8,2 milioane si peste 258.000 de persoane au murit din cauza coronavirusului. Dintre care 10.0003 in Germania, tara ocolita relativ de pandemie dar lovita de noul val epidemic.Pandemia a facut cel putin 1.139.406 de morti in lume de la sfarsitul lui decembrie 2019, potrivit unui bilant de vineri al AFP. Si un record de noi contaminari, aproape 80.000 in 24 de ore, a fost inregistrat de Statele Unite.Situatia se degradeaza in Europa de Est: In fata izbucnirii contaminarilor pe teritoriul sau, Polonia intra sambata in "zona rosie", o masura care viza pana acum doar marile orase si imprejurimile lor.Restaurantele si scolile vor fi partial inchise, iar liceele si studentii vor practica invatamantul la distanta. Ceremoniile de casatorie sunt interzise si numarul de persoane strict redus in magazine, mijloace de transport si biserici.In Slovacia vecina, interzicerea circulatiei intra in vigoare de sambata pana la 1 noiembrie. Si in Cehia, unde rata contaminarilor si a deceselor este cea mai mare din Europa in ultimele doua saptamani, o izolarea partiala a fost deja impusa pana la 3 noiembrie.O izolare partiala se aplica de simbata si in Slovenia, unde ministrul Afacerilor Externe Anze Logar a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19.Interzicerea circulatiei nocturne va fi impusa de sambata si in principalele orase din Grecia, Atena si Salonic. Masca va deveni obligatorie in interior ca si in exterior.In restul continentului, situatia este ingrijoratoare in Franta, care a depasit vineri pragul de un milion de cazuri de Covid-19 de la inceputul pandemiei. Situatia continua sa se degradeze cu 42.032 de noi cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore, un nou record.Autoritatile sanitare se tem de un al doilea val "mai rau decat primul" si au in vedere carantinari locale.In Italia, la Napoli, interzicerea circulatiei decretata vineri a starnit furie si ingrijorare. Mai multe persoane au aprins fumigene, au oncendiat pubele si au lansat proiectile catre politisti in centrul orasului.In afara de regiunea Napoli, interzicerea ciruclatiei este in vigoare in Lazio, regiunea Romei, si in Lombardia, regiunea orasului Milano.In Spania, care a depasit oficial pragul de un milion de cazuri de coronavirus , seful guvernului Pedro Sanchez a estimat vineri ca numarul real "depaseste trei milioane". Cu putin timp inainte, mai multe regiuni au anuntat noi restrictii, cerand Guvernului central sa impuna interzicerea circulatiei nocturne.In Belgia, autoritatile din cinci provincii ale Valoniei, partea francofona, au decis vineri sa inaspreasca masurile luate la nivel federal si primariile din 19 comune ale Bruxellului vor decide simbata daca vor face la fel.In Marea Britanie, tara cea mai indoliata din Europa cu peste 44.000 de morti, Tara Galilor a reintrat in izolare de vineri pana la 9 noiembrie.Irlanda a impus din nou izolarea populatiei pentru sase saptamani de miercuri, inchizand afacerile neesentiale.Si Danemarca a anuntat masuri de restrictii privind adunarile si extinderea purtarii mastii de luni.Doua studii de vaccinuri experimentale contra Covid-19 vor fi reluate in Statele Unite dupa alarme false, crescand sansele de a avea unul sau mai multe vaccinuri autorizate de acum si pana la inceputul anului 2021.In America latina, restrictiile vor continua in Argentina pentru doua saptamani pentru a opri progresia contaminarilor. "Suntem departe de a rezolva aceasta problema", a declarat vineri presedintele Alberto Fernandez.Citeste si: