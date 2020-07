Mai multe tari europene au inasprit masurile anti-COVID in fata amenintarii celui de-al doilea val al pandemiei

AFP, citat de News.ro, prezinta principalele masuri.- inregistreaza in medie, 1.738 de contaminari zilnice in ultima saptamana, cu 92% mai multe decat saptamana anterioara.Din aceasta cauza, cei aproape patru milioane de locuitori din aglomerata Barcelona sunt indemnati, de la 17 iulie, "sa stea acasa", cu exceptia nevoilor de prima necesitate. Aceasta recomandare a fost extinsa la regiunea Lleida si la municipalitatile Figueres, situate in apropiere de frontiera cu Franta, Vilafant si Sant Feliu de Llobregat.Autoritatile catalane au hotarat, de asemenea, sa inchida, in Barcelona, cinematografele, teatrele, discotecile, sa interzica reuniunile de peste zece persoane, vizitele la aziluri de pensionari si sa limiteze la 50% capacitatea de primire in restaurante.Vizitele la azilurile de batrani sunt restrictionate si in Tara Bascilor si in regiunea Murcia. In Murcia, incepand de la 20 iulie au fost inchise discotecile si barurile de noapte fara terase si au fost interzise adunarile de peste 15 persoane.In urma cresterii puternice a contagiunii, aproape toate regiunile au impus obligativitatea purtarii mastii de protectie, in orice moment, si pe strada. Nepurtarea mastii se sanctioneaza cu amenda - 218 de contaminari zilnice, cu 28% mai mult decat in saptamana anterioaraIn Lisabona, 700.000 de locuitori din 20 de cartiere au fost izolati la domiciliu, incepand de la 1 iulie. Aceste masuri au fost prelungite cel putin pana la sfarsitul lui iulie.- 823 de contaminari zilnice, cu 55% mai mult decat in saptamana anterioaraUn test negativ urmeaza sa devina obligatoriu, cel mai tarziu de la 1 august, pentru calatorii sositi din 16 tari, intre care Statele Unite, Brazilia si Algeria. Altfel, calatorii vor fi obligati sa efectueze un test la sosirea in Franta si sa stea in carantina 14 zile, in cazul in care testul este pozitiv.Deasemenea, autoritatile recomanda francezilor "sa evite" Catalonia.Purtarea mastii a devenit obligatorie in Franta la 20 iulie, in toate spatiile publice inchise -administratii, magazine, muzee, sali de sport si de spectacol. Mai multe orase de pe litoralul francez - intre care La Rochelle si Argeles-sur-Mer - au impus masca in aer liber, in cartierele cele mai frecventate.- 318 de contaminari zilnice, 149% mai mult decat saptamana anterioaraIncepand de la 29 iulie, pentru patru saptamani, numarul persoanelor cu care belgienii se pot intalni in acelasi timp si spatiu scade de la 15 la 5 persoane. Evenimentele publice sunt limitate la 100 de persoane, in interior (in loc de 200), si la 200, in aer liber (in loc de 400).In plus, incepand de la 11 iulie, purtarea mastii este obligatorie in Belgia, pentru orice persoana, de la 12 ani in sus, in locurile publice inchise - magazine, cinematografe, biblioteci, lacase de cult.- 662 de contaminari zilnice, 12% mai mult decat saptamana anterioaraMarea Britanie este singura tara din Europa Occidentala in care numarul deceselor zilnice din cauza COVID-19 ramane mare (aproximativ 65 pe zi)La 29 iunie, Guvernul Britanic a reintrodus in izolare orasul Leicester, in centrul Angliei, si a inchis magazine considerate neesentiale. Asta dupa ce izolarea fusese partial relaxata, la 24 iulie. Adunarile in aer liber, de peste sase persoane, sunt in continuare interzise, precum calatoriile, iar barurile, puburile si restaurantele raman inchise.Purtarea mastii a devenit obligatorie in toate magazinele din Anglia, incepand de la 24 iulie. In Scotia, aceasta masura era deja in vigoare.Din 26 iulie, Marea Britanie a reintrodus plasarea in carantina a pasagerilor care vin din Spania.- 17 contaminari zilnice, cu 9% mai mult decat saptamana anterioaraSpania urma sa-si redeschida total barurile la 13 iulie, insa a amanat pentru 10 august10 august. Adunarile sunt limitate la 50 de persoane inauntru si la 200 afara, iar mastile au devenit obligatorii in magazine.- 528 de contaminari zilnice, 33% mai mult decat saptamana anterioaraAnticipand o accelerare a COVID-19, Berlinul autorizeaza autoritatile locale sa impuna masuri consolidate de izolare - prin "interdictia iesirii" in anumite zone. Anterior, Germania a practicat reguli lejere de izolare, bazandu-se in mare parte pe autodisciplina si bunavointa.- 127 de contaminari zilnice, 18% mai mult decat saptamana anterioaraAustri a impus de la 24 iulie purtarea mastii in supermarketuri, la posta , la banca si in centrele medicale.- 241 de contaminari zilnice, 23% mai mult decat saptamana anterioaraIn Campania, regiunea in care se afla orasul Napoli , la 25 iulie au fost aplicate pentru prima oara amenzi de 1.000 de euro pentru nepurtarea mastii de protectie in spatii publice inchise.