Mai multe tari europene si SUA inaspresc restrictiile anti-COVID de Sarbatori

Potrivit presei straine, in statul California (SUA), milioane de locuitori vor fi supusi unor masuri stricte de carnatina (lockdown) din cauza COVID-19, relateaza viata-medicala.ro. The Guardian scrie ca ordinul de a sta inchisi in case, in statul California, va intra in vigoare de la Craciun. Astfel, peste 23 de milioane de oameni din sudul Californiei vor intra in carantina si vor avea parte de cele mai dure masuri din SUA, pentru ca numarul de cazuri de COVID-19 a atins valori record in acest stat.Potrivit www.muenchen.de , si in Bavaria, din cauza riscului de raspandire a coronavirusului, se vor aplica masuri mai stricte in decembrie. Pentru ca numarul infectiilor cu SARS-CoV-2 ramane in continuare mare in aceasta regiune, cabinetul din Bavaria a decis ca se vor aplica masuri si mai stricte pana in data de 20 decembrie.Contactul cu alte persoane din afara gospodariei trebuie redus la minimum. Evenimentele si celebrarile in spatiul public sunt in general interzise, iar intalnirile in public si in spatiile private sunt limitate la membrii din aceeasi gospodarie si dintr-o alta gospodarie, dar sunt permise cu maximum 5 membri.Masuri care se vor aplica in Bavaria din 23 decembrie pana la 1 ianuarie 2020 - intalnirile cu membrii apropiati ai familiei si cu prietenii sunt posibile cu cel mult 10 persoane in total.Guvernul Italiei a interzis circulatia in tara in perioada Craciunului. Potrivit www.theguardian.com , Italia a impus unele dintre cele mai dure restrictii de Craciun din Europa, mai ales ca tara se confrunta cu un al doilea val al pandemiei extrem de sever.Oamenilor le va fi interzis sa calatoreasca intre regiunile tarii de pe 20 decembrie si pana in 6 ianuarie, cu exceptia cazurilor in care calatoresc din motive de serviciu, sanatate sau urgenta.Potrivit www.channelnewsasia.com , Portugalia va reduce restrictiile din cauza pandemiei de COVID-19 in perioada Craciunului, pentru a le permite oamenilor sa isi viziteze rudele, dar masurile drastice vor fi reimpuse dupa cateva zile, pentru a domoli petrecerile de Anul Nou.Nu vor fi impuse restrictii de calatorie intre 23 decembrie si 26 decembrie. Pentru Anul Nou, petrecerile in strada vor fi interzise, iar adunarile in aer liber vor fi limitate la cel mult sase persoane.Autoritatile regionale si centrale din Spania au aprobat un plan care stabileste regulile comune ce trebuie respectate in perioada dintre 23 decembrie si 6 ianuarie. Planul include restrictii pe care guvernele regionale le pot face chiar mai stricte.Intre 23 decembrie si 6 ianuarie, calatoriile dincolo de granitele regionale vor fi permise doar daca persoana viziteaza membrii familiei si prietenii apropiati. Dar fiecare guvern regional poate sa faca aceasta regula chiar mai dura si sa permita circulatia locuitorilor doar in anumite zile.Locuitorii Frantei au fost avertizati de presedintele Emmanuel Macron sa se pregateasca de un "Craciun care nu seamana cu altele".Magazinele din tara au avut permisiunea de a se redeschide recent, dar locuitorii tot sunt rugati sa isi limiteze calatoriile si sa le justifice (cu motive intemeiate) pana la 15 decembrie. Chiar si asa, interdictia de a iesi pe timpul noptii va fi in continuare impusa, iar barurile si restaurantele trebuie sa ramana inchise pana cel putin la data de 20 ianuarie, scrie www.euronews.com.