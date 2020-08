Mai multi angajati ai prefecturii Buzau, in izolare la domiciliu, fiind contacti directi ai prefectului diagnosticat cu COVID-19

Conform unui comunicat de presa transmis de Prefectura Buzau, in urma anchetei epidemiologice desfasurate de catre Directia de Sanatate Publica, au fost identificati 6 contacti directi ai prefectului. Pentru toate aceste persoane s-a dispus masura carantinarii la domiciliu timp de 14 zile, perioada in care starea lor de sanatate va fi monitorizata.Totodata, luni, la Prefectura Buzau s-a realizat o dezinfectie a tuturor spatiilor, sub coordonarea DSP.Activitatea curenta nu este afectata, se arata in comunicat, atributiile prefectului fiind preluate temporar de subprefectul Vasile Alecu."Regulile de prevenire a imbolnavirilor cu noul coronavirus s-au respectat tot timpul, in special purtarea mastii de protectie, dezinfectia birourilor, iar intalnirile de la Institutia Prefectului s-au organizat doar in conditii de asigurare a distantarii fizice intre participanti si cu purtarea obligatorie a mastii de protectie. Pentru a preveni aparitia altor cazuri de infectare, in perioada imediat urmatoare, se vor reevalua masurile dispuse la nivelul institutiei pentru limitarea raspandirii si prevenirii situatiilor de risc ce pot afecta siguranta, sanatatea si securitatea in munca a personalului institutiei", transmite Prefectura Buzau.Prefectul de Buzau, Leonard Dimian, a fost confirmat cu COVID-19 duminica, dupa ce sambata a decis sa se testeze, avand febra.Inca de atunci, Dimian a declarat ca s-a izolat intr-o localitate din judet, iar luni a mers la spital pentru investigatii amanuntite.In judetul Buzau, sunt 1.831 de bolnavi de la debutul pandemiei, 21 dintre ei fiind raportati luni de catre Directia de Sanatate Publica.