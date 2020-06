Criza Covid-19. Mai putine teste facute, un numar tot mai mare de infectari. Bilantul imbolnavirilor in Romania

Ziare.

com

Doar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 315 cazuri noi, o cifra foarte mare avand in vedere numarul redus de teste ce se fac in timpul weekendului, mai exact 6.333 de teste efectuate in ultimele 24 de ore.Tot in ultima zi, 158 de persoane au fost declarate vindecate si s-au inregistrat 12 decese noi. La ATI sunt internati 195 de pacienti, iar bilantul national a ajuns la 24.045 de cazuri, dintre care 16.911 s-au vindecat si 1.512 au decedat.Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 461.665 de morti in lume de cand China a anuntat oficial aparitia bolii in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale.