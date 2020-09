Mai putine vedete si mai multe masti de protectie: Venetia deschide festivalul de film in vreme de pandemie

Evenimentul cinematografic ce se desfasoara in laguna va fi mai putin stralucitor in acest an pentru ca prezenta de la Hollywood este mult redusa, proiectiile se vor face cu respectarea distantarii fizice pentru spectatori, iar mastile vor fi purtate in incinte.Un purtator de cuvant a declarat ca obisnuitele petreceri organizate cu ocazia deschiderii si respectiv inchiderii festivalului au fost anulate, iar unii actori si regizori isi vor prezenta filmele de la distanta, prin sisteme de videoconferinta.Actorii si regizorii care participa fizic la festival nu vor intra in contact cu fanii amatori de autografe si de fotografii, dupa ce organizatorii au ridicat practic un "zid", care separa covorul rosu de strada principala.Festivalul se desfasoara in mod oficial in perioada 2 - 12 septembrie, insa practic incepe de marti cu o proiectie a documentarului "Molecole", al regizorului italian Andrea Segre, despre Venetia in perioada de izolare si carantinare din cauza noului coronavirus.Din programul oficial al festivalului fac parte 63 de filme, dintre care 18 se afla in cursa pentru Leul de Aur, 21 vor fi prezentate in afara competitiei si 19 vor fi prezentate in cadrul sectiunii Orizzonti.Unul dintre filmele candidate la Leul de Aur, "Nomadland", de Chloe Zhao, este considerat deja un concurent important si la Oscarurile de anul viitor. In "Nomadland", Frances McDormand joaca rolul unei femei care pierde tot ce avea in Marea Recesiune si porneste intr-o calatorie prin Vestul Salbatic.