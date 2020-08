Maia Morgenstern, amendata de politie pentru ca nu avea ITP valabil. Actrita i-a reprosat agentului ca nu purta masca

Maia Morgenstern a povestit pe contul ei de Facebook ca a fost oprita in trafic si amendata de un politist. Actrita nu a fost deranjata atat de amenda, cat de faptul ca politistul nu purta masca si incalca orice regula de distantare sociala. Mai mult, atunci cand Maia Morgenstern i-a atras atentia asupra acestui detaliu, omul legii i-a raspuns ironic, refuzand sa poarte masca si sa respecte regulile de distantare sociala, scrie adevarul.ro "M-am simtit umilita", le-a marturisit actrita unor apropiati, iar apoi a postat pe Facebook detalii despre experienta neplacuta prin care a trecut."Eh. Sunt manioasa.Dupa spectacol m-am dus acasa, cu masina. Putin dupa ora 22. Victoriei colt cu Elisabeta. Conduceam prudent, pentru ca obosita, pentru ca in seara calda de vara erau multi pietoni la plimbare.M-a oprit o masina de politie. Am oprit, am pus masca de protectie, am deschis geamul.Agentul s-a apropiat. Fara masca."Actele!" Am prezentat actele imediat si fara sa intreb nimic...Nu ma stiam vinovata cu nimic. Nu aveam chef de discutii cu un necunoscut care nu poarta masca.M-a intrebat "De ce ati asteptat la semafor? Era deja verde. Ati ezitat sa porniti."Am explicat ca in drum era o femeie cu un bebelus in brate, cu un carucior, cu... se codea: sa treaca mai departe, sa se opreasca, sa se intoarca.Subliniez, aveam masca si vorbirea imi era ingreunata. Se intelegea, probabil, mai greu ce spuneam.Domnul agent, fara masca, fara sa respecte niciun fel de distantare, se apropia din ce in mai mult."Aveti ceva de adaugat la procesul verbal de constatare?""Da. Dumneavoastra, domnule agent, nu purtati masca...""Nu sunt obligat. Sunt in aer liber. Am vrut sa va pun etilotestul... Puteti plati amenda..."Foarte bine. Voi plati amenda. Daca gresesti, platesti. Fara ironie.In rest... preventie, prudenta, omenie... hai!Stam cu masca.P.S. Later edit, sau cum se cheama:Evident ca s-a aplicat intocmai legea si nu am beneficiat de niciun fel de" intelegere ": mi-a fost ridicat si talonul. Nu am niciun comentariu, nicio contestatie de facut. Asa spune legea.Si chiar sunt bucuroasa pentru asta: pot spune exact cum s-a petrecut. P1.S1. Am platit ameda", a scris actrita pe Facebook.