COVID-19: 80,7% din totalul deceselor se inregistreaza in randul persoanelor de peste 60 de ani. Trend ascendent in 12 judete

"In saptamana 7 - 13 septembrie, 33,7% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Iasi, Prahova, Bihor si Brasov", precizeaza INSP, in raportul saptamanal de supraveghere, bazat pe datele raportate pana pe 13 septembrie.Potrivit INSP, 34,7% din totalul deceselor au fost inregistrate in Bihor, Prahova, Bucuresti, Brasov si Braila.In opt judete si in municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata de peste 100 de cazuri la 100.000 locuitori.INSP adauga ca se inregistreaza un trend ascendent al infectarilor cu SARS-CoV-2 in 12 judete - Alba, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Ialomita, Ilfov, Maramures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman.Sursa citata mai arata unul din 22 de cazuri totale de COVID-19 a fost inregistrat la personal medical. 80,7% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 59,8% - la barbati.Conform INSP, 95% dintre persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate asociata. Ca boli asociate, cei mai multi aveau afectiuni cardiovasculare, diabet sau afectiuni neurologice. Printre comorbiditati se mai numara afectiuni renale, obezitate, afectiuni pulmonare, neoplasm.