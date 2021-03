Restrictii in Capitala: Mall-urile, supermarketurile si terasele din sectorul 5 se inchid mai devreme. Reactia prefectului Alin Stoica

Programul operatorilor economici

Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat ca Departamentul Juridic al institutiei verifica legalitatea deciziei luate de primaria Sectorului 5."Astfel de decizii se iau de catre Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, nu de catre primarie. Verificam legalitatea unei astfel de hotarari, se face o analiza de legalitate", a declarat el.Alin Stoica a precizat ca nu pot fi luate astfel de decizii individual, de primariile de sector. "Astfel de demersuri creeaza confuzie", a argumentat el."Potrivit celor mai recente informatii venite de la Grupul de Comunicare Strategica, in Bucuresti, rata de incidenta inregistrata la 14 zile a ajuns la 6,37 cazuri la mia de locuitori. Pentru a proteja sanatatea cetatenilor din Sectorul 5 si nu numai, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a dispus ca incepand de maine, 25 martie 2021 si pana in 11 aprilie 2021 sa se reduca programul agentilor economici de pe raza sectorului", se arata intr-un comunicat al primariei.Programul comunicat operatorilor economici din sectorul 5:LUNI - VINERI - mall-urile, hypermarketurile, supermarketurile, terasele, service-urile auto, spalatoriile etc. vor fi deschise intre orele 07.00 - 19.00SAMBATA - DUMINICA - mall-urile, hypermarketurile, supermarketurile, terasele, service-urile auto, spalatoriile etc. vor fi deschise intre orele 07.00 - 15.00Programul farmaciilor nu va fi afectat. Acestea vor functiona dupa programul normal, iar farmaciile non-stop vor avea in continuare program 24 din 24.Programul pietelor agroalimentare de pe raza Sectorului 5 se va modifica dupa cum urmeaza:LUNI - VINERI - 07.00 - 17.00SAMBATA - DUMINICA - 07.00 - 15.00Locurile de joaca vor ramane deschise zilnic pana la ora 19.00."In privinta cursurilor scolare, Primaria Sectorului 5 va asigura in continuare produsele necesare pentru limitarea raspandirii COVID-19, si anume: masti de protectie pentru elevi si profesori si dezinfectanti. Primaria nu poate dispune suspendarea cursurilor, acest lucru intrand in atributiile Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.Politia Locala a Sectorului 5 va efectua verificari pe raza sectorului pentru a se asigura ca agentii economici respecta masurile incluse in dispozitia emisa de Primarul Sectorului 5. Cei care nu vor duce la indeplinire normele impuse prin aceasta dispozitie vor avea autorizatie de functionare suspendata si vor fi sanctionati conform legii", se mai arata in comunicat.