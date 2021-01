Managerul de la ''Marius Nasta'', despre haosul de la centrul de vaccinare si programarile duble: "S-a produs o aglomerare importanta"

Potrivit ei, pana la ora 10.00, in centrul de la Institut erau prezente 80 de persoane, existand insa probleme si cu duble programari: in sistemul informatic si la telefon."S-a produs o aglomerare importanta si datorita unor aspecte de logistica, adica vaccinul a ajuns putin mai tarziu. (...) Pot sa spun ca in acest moment deja s-au vaccinat 50 de persoane. Lucrurile incep sa functioneze bine. Inceputul a fost greu. Deja maine avem doze de azi. Nu o sa mai avem aceasta problema. Sunt convinsa ca lucrurile vor functiona", a afirmat managerul.Beatrice Mahler a precizat ca persoanele care au venit la Institut vor fi imunizate in cursul zilei de luni."Ii vaccinam pe toti. Am cerut doze suplimentare sa ii vaccinam pe toti", a aratat medicul.In unitatea medicala pot fi programate zilnic pentru vaccinare 192 de persoane.Luni dimineata, platforma informatica pentru programare la vaccinare anti COVID nu a fost disponibila din cauza unor probleme tehnice, anunta Serviciul de Telecomunicatii Speciale ( STS ).Specialistii de la STS au constatat faptul ca aplicatia Registrul Electronic National pentru Vaccinari furniza date cu intermitente catre aplicatia de programare la vaccinare.Ulterior, STS a precizat ca platforma informatica pentru inscriere si programare la vaccinare a redevenit functionala.CITESTE SI: UPDATE Platforma de programare pentru vaccinare a fost reparata, sustin reprezentantii STS