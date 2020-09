Managerul Institutului Victor Babes, despre recordul de cazuri noi de COVID- 19: "Daca apar trei zile la rand peste 2.000 de cazuri, atunci e o alarma"

El mai explica ca multi romani se intorc in aceasta perioada din vacanta si ca ar trebui sa ne ingrijoram daca vor fi trei zile la rand cu peste 2.000 de cazuri."S-au terminat si concediile, iar lumea nu se mai fereste de testare, pentru ca inainte de a pleca in concedii se cam fereau si spuneau: lasa, ca poate apuc sa plec in concediu si nu ma testez, ca daca ma gasesc pozitiv si risc sa imi strice concediu.Acum este final de concediu, lumea s-a intors masiv, impreuna cu copiii, au dat unii de altii, bucuria de prin birouri si prin institutii a crescut destul de mult, protectia a scazut foarte mult, ca atare era de asteptat", a explicat Emilian Imbri pentru b1.ro "Daca apar trei zile la rand, atunci incepem sa ne gandim la faptul ca e o alarma. Nu intram inca in starea de foc, dar este o alarma. Trebuie sa fim prudenti. Cei care coordoneaza sistemul de sanatate va trebui sa se gandeasca la planurile de extindere a zonei COVID, a zonei de internare si exista spitale care pot sa intre in actiune.Sigur ca dereglam activitatea pe alte planuri, dar daca va fi nevoie. Cred ca asta se va intampla", a mai precizat Emilian Imbri.