Managerul Institutului "Marius Nasta": Sectia COVID confirmati si ATI - sunt la capacitate maxima. Este nevoie de plasma si de preparate de sange

Potrivit acesteia, in cursul zilei de sambata, datorita numarului mare de pacienti confirmati, "dupa discutii cu centrul operativ, locurile de suspecti au fost ocupate de pacienti confirmati simptomatici".Beatrice Mahler a afirmat ca in prezent se poate vorbi de un deficit de personal, mai ales in zona de ATI."In ceea ce priveste nevoia de personal, pot vorbi de un deficit de personal mai ales in zona de ATI, atat de medici cat si asistenti specializati, deoarece sectia ATI are internati pacientii care au nevoie de asistenta medicala complexa avand forme critice de boala", a precizat Mahler.Managerul a informat ca, din punct de vedere al dotarilor, "Institutulare in acest moment dotari corespunzatoare atat in sectia ATI, cat si in sectia COVID, dispune de ventilatoare, monitoare, aparate de ventilatie non-invazive, coturi Helmeth, aparate pentru diagnostic de laborator biochimic, hematologic, de tip rapid point, aparat de gazometrie".Ea a precizat ca "este important ca fiecare din noi sa fie responsabil in respectarea masurilor. Trebuie continuate actiunile de testare, dar un apel este si in a fi parte si suport pentru pacientii bolnavi, indiferent de tipul de afectiune".Managerul Institutului "Marius Nasta" a indemnat populatia sa mearga la centrele de donare, deoarece "este nevoie pentru pacientii COVID si non-COVID de plasma si preparate de sange".