Manager de spital, semnal de alarma: "Mor oameni in fiecare zi. Este cea mai proasta perioada de pana acum, s-ar putea sa fie si mai rau"

O situatie asemanatoare este si la Constanta, la Spitalului Clinic de Boli Infectioase, unde unitatea functioneaza peste capacitatea sa maxima toate cele 120 de paturi fiind ocupate, astfel ca s-au suplimentat locurile cu inca sase. Nici cu medicamentele nu stau foarte bine, in special cand vine vorba de Remdesivir."Am inteles ca vom primi. Pana acum am avut Remdesivir, mai cu taraita, mai greu, dar a fost. Oricum, nu toata lumea trebuie sa ia Remdesivir, ci numai bolnavii in stare grava", a declarat managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, dr. Stela Halichidis, pentru Antena 3 Totusi, nici acest medicament nu face minuni, mai ales ca nu se poate administra tuturor celor care s-au infectat cu coronavirus , ci numai in anumite stadii ale bolii, explica medicii."Mor oameni in fiecare zi. Sunt cazuri grave, Reanimarea este plina, cum de altfel este in toata tara. Este cea mai proasta perioada de pana acum si s-ar putea sa fie si mai rau de acum inainte, la modul in care se extinde pandemia", a completat ea, potrivit sursei citate.De la debutul pandemiei de coronavirus si pana acum, in Constanta au fost confirmate 3.818 de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 90 au murit.