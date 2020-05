Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi: Se modifica profilul pacientului cu COVID-19

Ziare.

Medicul Carmen Dorobat afirma ca a constatat acest lucru in cazul bolnavilor care ajung la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi."Profilul pacientului este modificat. Majoritatea pacientilor au forme medii. Foarte putini au forme asimptomatice si forme usoare. Asta inseamna ca pacientul vine de la inceput cu simptome si acestea pot fi febra, jena respiratorie chiar de la internare, tuse, poate si o scadere a poftei de mancare. Fiecare pacient este bine analizat si investigat, iar in plus trebuie gandita o terapie conform acestor simptome", a declarat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat.Ea le recomanda oamenilor multa atentie in aceasta perioada, in conditiile trecerii de la starea de urgenta la starea de alerta."Avand in vedere noul profil al pacientului, trebuie sa fim extrem de atenti la ceea ce inseamna masuri de preventie, adica distanta sociala, spalare pe maini cu sapun si purtarea mastii. Masca este obligatorie in spatiile inchise. Ar fi de dorit sa o purtam si in spatiile deschise deosebit de aglomerate, dar si in zonele unde exista mult praf", a precizat medicul Carmen Dorobat.