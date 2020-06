Managerul Spitalului Victor Babes: "Daca tot te imbolnavesti, macar nu mai apela la Avocatul Poporului sa spui ca in spital e ca la inchisoare"

Ziare.

Managerul Spitalului Victor Babes a vorbit in emisiunea "Sanatatea la Control", de la televiziunea Realitatea Plus , despre evolutia pandemiei COVID-19 in tara noastra."Sigur numarul de imbolnaviri creste. Nu se respecta regulile zilele acestea. Nerespectarea regulilor va duce la cresterea numarului de cazuri active si de internari. Numarul de internari creste la Spitalul Babes. Avem in jur de 300 de cazuri internate la spitalul nostru.Suntem exact ca in faza de maxim din lunile martie- aprilie. Ar trebui sa explicam populatiei ca asimtomatic nu inseamna ca nu ai nimic. Cand esti asimptomatic, valorile constante ale corpului se schimba. In scurt timp pot aparea si simptomele. Insist pe faptul ca medicii trebuie lasati sa-si faca meseria. Sfaturile noastre au fost practic inutile. Vedeti cum se sta la terase.," declara Emilian Imbri.