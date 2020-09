Managerul Spitalului "Victor Babes" din Bucuresti: Ne gandim ca vom avea probleme si cu medicatia pentru bolnavii de COVID-19

"Noi deja de doua-trei zile ne confruntam cu probleme in a gasi variante de a elibera totusi locurile pentru cei care vin in ziua respectiva. Noi nu mai avem, ca acum doua-trei luni, locuri de rezerva. Mai avem si Pipera, s-au mai deschis niste spitale modulare, care pot sa te ajute, pana la un punct. Sau stai acasa sau stai acolo cam acelasi lucru este, doar ca in spitalul modular ai asistenta medicala. Ca numar de locuri, in spital, deja suntem aproape de un maxim", a declarat Emilian Imbri, pentru Digi 24 , intrebat daca mai sunt locuri pentru bolnavii COVID in spitalul "Victor Babes"."Se mai pot face insa extinderi. Vorbeam despre flexibilitate in decizia managementului spitalicesc. Nu inseamna neaparat sa mai pui paturi in curtea spitalului sau sa faci corturi. Inseamna ca la un moment dat sa poti sa revii spre unele spitale care au reinceput activitatea pentru bolnavii cronici, pentru bolnavii obisnuiti, daca nu dovedesti nici cu aceste unitati mobile, cu aceste structuri pavilionare si care pot sa-ti asigure pe timp de ploaie confortul in a te caza si o siguranta clara in ceea ce priveste o supraveghere", a aratat managerul."Ne gandim insa la un moment dat la faptul ca vom avea probleme cu medicatia", a adaugat Emilian Imbri. El s-a referit la posibilitatea de a accesa medicamentele folosite in mod curent. "Vreau sa va spun ca nu le folosim noi, ca ni s-a parut noua ca ar fi bune, le folosim pentru ca le folosesc toate tarile in care se desfasoara aceasta pandemie. Folosindu-le toate tarile, cine are acces la aceste medicamente si are si forta financiara sa le cumpere le va cumpara si incet-incet, vor disparea de pe piata noastra", a mai atras atentia managerul de la "Victor Babes".Intrebat despre vaccinul anti-COVID, dr. Imbre a spus ca singurul moment in care ne putem bucura este cel pe care il traim cu fiecare minut in care nu suntem bolnavi. "Sentimentul meu este ca incet, incet, cercul se cam strange in jurul nostru vizavi de imbolnavire, parca-parca simtim ca toti vom trece" prin boala, a mentionat Imbri.