Manifestatii impotriva obligativitatii purtarii mastii, la Timisoara, Cluj si Oradea

* TIMISOARACateva zeci de parinti si copii au protestat, sambata, in Piata Victoriei din Timisoara, si au adunat semnaturi pentru o petitie pe care vor sa o inainteze ministrului Educatiei."Noi am ajuns in situatia aceasta pentru a ne exprima dezaprobarea (pentru purtarea mastii, n.r.). Daca va trebui, vom ridica tonul pana ce vom ajunge vehementi si radicali si vom fi auziti acolo unde trebuie", au spus vorbitorii.Ei considera ca purtarea mastii de protectie anti-COVID are un impact negativ asupra micutilor, fiind lipsiti de libertate si au sustinut ca vor ca si opinia lor sa fie respectata.Acesta este cel de-al doilea miting de protest impotriva obligativitatii purtarii mastii de protectie in scoli organizat in Timisoara, primul avand loc la inceputul saptamanii.* CLUJ-NAPOCAAproximativ 30-40 de persoane au protestat, sambata, in zona centrala a municipiului Cluj-Napoca impotriva purtarii mastilor de protectie in scoli de catre elevi.Jandarmii au incercat sa-i disperseze pe protestatari, pe motiv ca nu aveau autorizatie pentru actiune, nu purtau masti si nu respectau distantarea fizica."Cei mici nu pot sa invete. E o parodie, o porcarie scoala in conditiile acestea. Vedeti raspunsul sistemului la mica noastra initiativa. Au fost cel putin la fel de multi politisti pe cat eram noi, si asta de fiecare data", a spus unul dintre protestatari.Printre altele, protestatarii au cantat "Hristos a Inviat" si "Vesnica Pomenire".* ORADEAUn protest de acest fel a fost convocat pe retelele de socializare pentru sambata seara si in municipiul Oradea, pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor, numarul celor care au participat la actiune fiind circa 20-30 de persoane. Nu au fost inregistrate incidente.