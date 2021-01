MApN anunta ca vaccinarea anti-COVID se desfasoara de luni in toate spitalele militare din tara

MApN aminteste, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca prima faza de vaccinare anti-COVID pentru personalul medical din unitatile sale sanitare a debutat miercurea trecuta la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara, iar joi - la Spitalul Militar de Urgenta "Regina Maria" din Brasov si la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Augustin" din Sibiu. De luni, imunizarea a inceput si la celelalte spitale militare din tara.Centrele de vaccinare sunt organizate in incinta spitalelor militare de urgenta si vor functiona zilnic, intre orele 8,00 si 20,00, conform planificarii in sistemul electronic."Vaccinarea personalului medical este un act de responsabilitate care asigura protejarea acestuia si mentinerea capacitatii de a continua acordarea asistentei medicale, in conditii de siguranta, tuturor pacientilor", transmite MApN.Potrivit ministerului, in perioada urmatoare, dozele de vaccin solicitate vor fi livrate de la Centrul national de stocare a vaccinului COVID-19 si de la centrele regionale de depozitare catre centrele de vaccinare din judetele arondate.