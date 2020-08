MApN: Au fost reluate internarile la Spitalul Militar ROL 2 din Bucuresti

In noua configuratie, prin reproiectarea circuitelor si executarea unor ample lucrari de reamenajare a amplasamentului si refacere a infrastructurii de utilitati, vor fi asigurate in total un numar de 167 de paturi, distribuite astfel: 23 de paturi ATI, pentru pacientii aflati in stare grava sau critica; 56 de paturi pentru pacientii cu forme medii si usoare de boala, in urma infectarii cu SARS-CoV-2, in spatii noi, create prin amplasarea a 30 de containere medicale de cazare si 16 containere sanitare dotate cu dusuri si toalete; 64 de paturi, de asemenea pentru pacientii cu forme medii si usoare, amenajate in corturi, in conditii superioare de cazare fata de organizarea anterioara; o zona-tampon cu o capacitate maxima de 24 de paturi, pentru izolarea pacientilor aflati in asteptarea rezultatelor testelor COVID-19, precizeaza un comunicat transmis de catre Directia Informare si Relatii Publice a MApN.Lucrarile au fost executate in perioada 24 iulie - 1 august, sub coordonarea Statului Major al Apararii, de specialisti ai Statului Major al Fortelor Terestre, Directiei Medicale, Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central si Directiei Domenii si Infrastructuri."In ceea ce priveste Sistemele medicale modulare de izolare si tratament (SMMIT) din subordinea Directiei Medicale, situatia la zi se prezinta astfel: la SMMIT Timisoara, aflat in coordonarea Spitalului Clinic Militar de Urgenta 'Dr. Victor Popescu' din localitate, se afla internati 39 pacienti, un numar de 16 persoane fiind declarate vindecate si externate de la punerea in functiune a acestei facilitati medicale in data de 21 iulie; SMMIT Constanta este, de asemenea, operational, fiind in masura sa primeasca in orice moment pacienti, la solicitarea autoritatilor competente", mai precizeaza comunicatul MApN.