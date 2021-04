Raspunsul MApN dupa ce Vlad Voiculescu a acuzat ca exista mai multi morti de COVID in spitalul mobil al armatei: "Din 10 ianuarie 2021, au fost constatate 82 de decese"

Comunicatul MApN

Declaratiile lui Vlad Voiculescu

"Cu privire la informatiile aparute in spatiul public referitoare la raportarea deceselor cauzate de COVID-19 de catre Formatiunea medicala de tratament ROL 2, facem urmatoarele precizari:Formatiunea medicala de tratament (FMT) ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" din Otopeni, functioneaza ca spital COVID din luna aprilie 2020.Toate decesele inregistrate in aceasta unitate medicala operationalizata de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila" au fost centralizate si raportate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Din data de 10 ianuarie 2021, cand FMT ROL 2 a primit drepturi de acces in aplicatia Corona Forms, au fost constatate 82 de decese, care au fost raportate ca atare de formatiunea medicala atat in Corona Forms, cat si in platforma Alerte MS, lucru care poate fi verificat cu maxima celeritate de catre oricare dintre autoritatile care au acces in aceste baze de date, conform competentelor legale", arata reprezentantii MApN.Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni, intr-un interviu la Europa FM, ca a descoperit ca la Spitalul Colentina diferentele de raportare ar fi de ordinul "sutelor" de morti . De asemenea, si la Spitalul ROL 2 ar fi fost raportate mai putine decese in platforma, decat numarul mortilor din spital, mai sustine fostul ministru."Constati o problema, constati urgenta si stabilesti cine o sa se ocupe de ea. Ceea ce ne-a sarit in ochi este ca numarul deceselor in platforma in care raporteaza doar spitalele este semnificativ mai mare decat numarul deceselor din platforma in care raporteaza toata lumea. La Spitalul Colentina diferenta este de sute, peste 500, si la spitalul ROL 2, acea unitatea militara din curtea Spitalului Ana Aslan sunt diferente. Cineva nu a raportat cum trebuie sau rezultatele nu au fost validate cum trebuie. Principala responsabilitate este la Institutul National de Sanatate Publica", a mai declarat Voiculescu, la Europa FM.