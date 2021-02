Graficul incidentei Covid-19. Maramures si Timis raman judetele cu o rata de peste 3 la mia de locuitori

Judetele din scenariul galben

Timis raporteaza o incidenta de 4,1 la mia de locuitori, 287 de noi infectii cu Covid-19 si un total de 37.407 de imbolnaviri.Maramures are o rata de 3,04, raprtand 169 de noi cazuri de infectie cu noul coronavirus si un total de 16.333.In scenariul galben sunt judetele Brasov, cu o rata de incidenta de 2,51, Cluj (2,41), Ilfov (2,36), Alba (2,05), Hunedoara (1,98), Satu Mare (1,69), Salaj (1,52) si Sibiu (1,51).Brasov inregistreaza in ultimii 24 de ore 144 de noi infectii, Cluj are 128 de imbolnaviri, iar Ilfov raporteaza 79 de noi cazuri, avand, in total, 30.681 de infectii.Satu Mare are 94 de noi infectii, trecand de 9.500 de cazuri, in total, de la debutul pandemiei. Salaj a inregistrat in ultimele 24 de ore doar 28 de noi cazuri, iar Sibiu, 56 de imbolnaviri noi, ajungand la un total de 19.689 de cazuri.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti, 23 februarie, ca au fost depistate 3.382 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Totodata, s-au inregistrat 119 decese. In prezent, la ATI sunt 978 de pacienti infectati cu noul coronavirus.Pana astazi, 23 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 784.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 728.252 de pacienti au fost declarati vindecati.