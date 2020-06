Marcel Ciolacu conduce sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului fara a purta masca de protectie. Este a doua oara cand se intampla

Ziare.

Marcel Ciolacu a mers, joi dupa-amiaza, la prezidiul din Parlament avand masca, insa a renuntat la aceasta in momentul in care sedinta a fost deschisa oficial."Cu permisiunea dvs. o sa va rog sa observati ca la prezidiu poarta toti masti, eu o sa-mi permit sa... ca nu pot vorbi", a afirmat Marcel Ciolacu in timp ce si-a indepartat masca de protectie.Acesta a continuat sa conduca sedinta fara a purta masca de protectie, pe care o poarta sub barba.Ceilalti parlamentari aflati alaturi de Ciolacu, la prezidiu, intre care si senatorul Robert Cazanciuc , poarta masca de protectie.