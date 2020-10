UPDATE Marcel Ciolacu, surprins intr-un restaurant din Buzau, fara respectarea masurilor de distantare, in compania a 11 persoane. Masurile luate de Politie

Reprezentantii Politiei Romane au declarat, duminica dupa-amiaza, referitor la imaginile cu Marcel Ciolacu care au ajuns in spatiul public ca oamenii legii au fost sesizati si ca au fost date mai multe amenzi."Avand in vedere informatiile si imaginile vehiculate in spatiul public, cu privire la incalcarea prevederilor LEGII nr. 55 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, de catre presedintele Camerei Deputatilor precum si alte persoane, facem urmatoarele precizari:Ieri seara, urmare a unei sesizari privind prezenta mai multor persoane la o masa, la un local de pe raza localitatii Sarata Monteoru, din judetul Buzau, politistii Sectiei de Politie Rurala Merei- IPJ Buzau, s-au deplasat pentru efectuarea de verificari, sub aspectul respectarii normelor in vigoare pe linia prevenirii infectarii cu virusul Sars-Cov 2.La momentul sosirii politistilor, au fost gasite 6 persoane (3 in interior si 3 in exteriorul locatiei). 3 dintre cele 6 persoane erau reprezentanti ai operatorului economic si s-a constatat ca acestia nu purtau masca de protectie, in locurile in care acest lucru era obligatoriu, astfel ca au fost sanctionate contraventional.Ulterior, au fost efectuate verificari, in urma carora au fost identificate toate persoanele care apar in imaginile din spatiul public, acestea fiind sanctionate contraventional, pentru ca erau mai mult de 6 persoane la o masa. De asemena, reprezentantul operatorului economic a fost sanctionat, pentru neluarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19. Cuantumul total al sanctiunilor este de 21.000 de lei.Fac previzarea ca localitatea respectiva se afla in scenariul verde, asadar, operatorii economici pot desfasura activitati economice, cu respectarea normelor sanitare generale de protectie. Sanctiunile contraventionale au fost aplicate pentru nerespectarea normelor legale in ceea ce priveste numarul total de persoane care se pot afla la aceeasi masa, respectiv 6", a declarat Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Politiei Romane."Eram la restaurant cu fiul meu, cu nepotul meu, cu prietena lui, cu fratele meu, eram in familie, cam zece persoane. Era un eveniment privat. Mihai Tudose era in trecere spre Bucuresti si s-a oprit si el acolo. Presupun ca cine ne-a fotografiat a anuntat si la 112. A venit politia acolo, au venit jandarmii si au vazut ca eram despartiti la trei mese cand ne-am apucat sa mancam. Am transmis astazi dimineata la Politie toate datele celor care au fost la masa pentru a se face ancheta ", a explicat Marcel Ciolacu, pentru Libertatea.Pe de alta parte, IPJ Buzau a transmis ca efectueaza o ancheta si ca deja au fost aplicate sanctiuni. La momentul sosirii echipajului de politisti, in incinta localului, persoanele din imagine nu se mai aflau la masa, in restaurant."In urma unor sesizari, cu privire la eventuale incalcari ale normelor sanitare in vigoare in incinta unei unitati turistice din judetul Buzau, un echipaj de politie s-a deplasat la locatia indicata, pentru a face verificari in sensul celor sesizate si pentru a lua masurile legale in situatia confirmarii celor semnalate.La momentul sosirii la adresa, politistii au constatat ca in interiorul incintei se aflau trei persoane si alte trei erau in afara spatiului inchis. S-a constatat ca parte din personal nu respecta intocmai masurile de protectie individuala. Astfel, au fost aplicate trei sanctiuni contraventionale, conform Legii nr. 55/2020 privind privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Avand in vedere si imaginile aparute in spatiul public, politistii continua verificarile pentru a stabili cu exactitate derularea activitatilor la locatia operatorului economic si dispunerea masurilor legale care se impun", se arata in comunicatul IPJ Buzau.Presedintele PSD a fost fotografiat in restaurantul "Tara Luanei" din Sarata Monteoru. Din imaginile difuzate de televiziunea mentionata reiese ca sunt 11 persoane la masa si ca nu se respecta nicio regula de distantare sociala. Pot fi recunoscuti Marcel Ciolacu si fostul premier Mihai Tudose.