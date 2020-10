Marcel Ciolacu, surprins intr-un restaurant din Buzau, fara respectarea masurilor de distantare, in compania a 11 persoane. Alaturi de el era si Mihai Tudose

Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu , a declarat pentru sursa citata ca ar fi vorba despre o cu totul alta situatie fata de ceea ce sugereaza fotografia grupului in care se afla Marcel Ciolacu, artata G4Media.Pe de alta parte, IPJ Buzau a transmis ca efectueaza o ancheta si ca deja au fost aplicate sanctiuni. La momentul sosirii echipajului de politisti, in incinta localului, persoanele din imagine nu se mai aflau la masa, in restaurant."In urma unor sesizari, cu privire la eventuale incalcari ale normelor sanitare in vigoare in incinta unei unitati turistice din judetul Buzau, un echipaj de politie s-a deplasat la locatia indicata, pentru a face verificari in sensul celor sesizate si pentru a lua masurile legale in situatia confirmarii celor semnalate.La momentul sosirii la adresa, politistii au constatat ca in interiorul incintei se aflau trei persoane si alte trei erau in afara spatiului inchis. S-a constatat ca parte din personal nu respecta intocmai masurile de protectie individuala. Astfel, au fost aplicate trei sanctiuni contraventionale, conform Legii nr. 55/2020 privind privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Avand in vedere si imaginile aparute in spatiul public, politistii continua verificarile pentru a stabili cu exactitate derularea activitatilor la locatia operatorului economic si dispunerea masurilor legale care se impun", se arata in comunicatul IPJ.Presedintele PSD a fost fotografiat in restaurantul "Tara Luanei" din Sarata Monteoru. Din imaginile difuzate de televiziunea mentionata reiese ca sunt 11 persoane la masa si ca nu se respecta nicio regula de distantare sociala. Pot fi recunoscuti Marcel Ciolacu si fostul premier Mihai Tudose.