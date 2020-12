Marea Britanie, prima tara din lume care a aprobat vaccinul Pfizer/BioNTech contra COVID-19 pentru utilizare pe scara larga

MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul, care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur.Imunizarea ar putea incepe in cateva zile pentru oamenii din grupurile prioritare.Marea Britanie a comandat deja 40 de milioane de doze, suficiente pentru ca 20 de milioane de oameni sa fie vaccinati (in cate doua transe).Aproximativ 10 milioane de doze ar urma sa fie disponibile curand.Acesta este vaccinul care a fost dezvoltat cel mai rapid - in numai 10 luni a trecut prin toti pasii de dezvoltare care, de regula, sunt efectuati intr-un deceniu.Desi vaccinarea poate incepe, oamenii trebuie sa ramana atenti si sa urmeze regulile impuse de autoritati in incercarea de a preveni raspandirea SARS-CoV-2, spun expertii.Citeste si: Romania, pe ultimul loc in Uniunea Europeana la cheltuielile cu sanatatea pe cap de locuitor