Marea Britanie a devenit prima tara europeana care a depasit pragul de 100.000 de decese cauzate de coronavirus

Potrivit bilantului prezentat de Ministerul britanic al Sanatatii, s-au inregistrat 1.631 de noi decese cauzate de Covid-19 in Marea Britanie, ceea ce face ca totalul sa ajunga la 100.162 decese."Imi pare rau ca trebuie sa va spun ca astazi numarul deceselor cauzate de Covid in Marea Britanie a depasit 100.000. Condoleante tuturor celor care au pierdut pe cineva iubit", a declarat premierul Boris Johnson In ceea ce priveste numarul contaminarilor, acesta a ajuns la peste 3,7 milioane, fiind raportate 20.089 de cazuri in ultimele 24 de ore.Au fost vaccinate pana acum peste 6,8 milioane de persoane in Regatul Unit.