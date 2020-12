Marea Britanie aproba folosirea vaccinului anti-COVID dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca

Marea Britanie a comandat producatorului AstraZeneca 100 de milioane de doze, suficiente pentru vaccinarea a 50 de milioane de oameni.Aprobarea, acordata de MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, inseamna ca vaccinul este sigur si eficient.Dezvoltarea vaccinului Oxford-AstraZeneca a inceput in primele luni ale anului 2020, a fost testat pe primul voluntar in luna aprilie si, de atunci, mii de oameni au fost implicati in testele clinice.A fost dezvoltat intr-un ritm care ar fi fost de neinchipuit inainte de pandemie.Acesta este al doilea vaccin aprobat pentru utilizare in Marea Britanie, dupa serul dezvoltat de Pfizer/BioNTech, care a primit unda verde la inceputul lunii decembrie.Peste 600.000 de oameni din Regat au fost vaccinati de cand Margaret Keenan a devenit prima persoana din lume care a primit vaccinul in afara studiilor clinice.Vaccinul Oxford-AstraZeneca va duce la o crestere importanta a vaccinarilor deoarece este mai ieftin si mai usor de produs in masa.Poate fi stocat intr-un frigider standard, spre deosebire de cel al Pfizer/BioNTech care necesita pastrarea la -70C.Aprobarea noului vaccin vine dupa ce Public Health England a spus ca tara s-ar putea confrunta cu niveluri "fara precedent" de infectare, iar mai multi oficiali din Tara Galilor, Scotia si sudul Angliei au ridicat problema presiunii tot mai mari puse pe sistemul sanitar national.In dezvoltarea vaccinului a fost utilizat virusul gripei comune care infecta cimpanzeii si care a fost modificat genetic.El a fost modificat astfel incat sa nu cauzeze o infectie la oameni si sa poarte modelul unei parti a coronavirusului, cunoscuta ca proteina spike. Odata ajuns in organism, incepe sa produca proteine spike ale coronavirusului pe care sistemul imunitar le recunoaste ca amenintare si incearca sa le distruga. Apoi, cand sistemul imunitar va intra in contact cu virusul real, va sti exact cum trebuie sa actioneze.