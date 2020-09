Previziuni sumbre pentru Marea Britanie. Ar putea ajunge la 50.000 de cazuri noi de COVID-19 pe zi, la jumatatea lunii octombrie

Cazurile de COVID-19 s-au dublat la fiecare sapte zile iar fara masuri de restrictie extinderea pandemiei va lua avant, a explicat Vallance impreuna cu responsabilul sef pentru sectorul sanitar, Chris Whitty, la prezentarea situatiei create de noul coronavirus Cei doi experti si principali consilieri stiintifici ai executivului s-au reunit la sfarsitul saptamanii cu premierul britanic, Boris Johnson , si cu ministrul sanatatii, Matt Hancock, pentru a evalua raspandirea ingrijoratoare a contagierilor cu virusul SARS-COV-2 in aceasta tara unde peste 40.000 de persoane au murit de la declansarea pandemiei.Marea Britanie se afla "intr-un punct critic" al pandemiei si se indreapta spre "o directie gresita", a subliniat Chris Whitty.In fata escaladarii numarului de contagieri, guvernul britanice preconizeaza sa anunte saptamana aceasta, posibil marti, noi masuri pentru a restrictiona deplasarile persoanelor in incercarea de a frana raspandirea coronavirusului, potrivit mass-media britanice.Potrivit mass-media, premierul Boris Johnson studiaza posibilitatea de a limita miscarile cetatenilor timp de o saptamana in Anglia, in timp ce responsabilii provinciilor autonome, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord au competentele necesare pentru a adopta masurile pentru teritoriile lor.Marea Britanie a inregistrat in total 41.759 de decese de COVID-19, dupa ce duminica au murit alte 18 persoane.Pandemia de COVID-19 a progresat alarmant in mai multe zone din centrul si nordul Angliei - precum West Yorkshire si Midlands -, unde incepand de marti cetatenii se vor confrunta cu restrictii de deplasare si cu interdictia de a se reuni cu alte persoane decat cu cele cu care locuiesc impreuna, alaturi de alte masuri precum inchiderea barurilor si a restaurantelor incepand cu 21:00 ora locala GMT.