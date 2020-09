Marea Britanie ar putea intra din nou in inchidere si izolare. Tara se confrunta cu un "inevitabil" val doi de COVID-19

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson , a declarat vineri ca nu doreste revenirea la masurile de inchidere si izolare in case a populatiei, insa aceste restrictii ar putea fi reaplicate din cauza ca tara se confrunta cu un "inevitabil" val doi de COVID-19."Cred ca va fi nevoie de o serie de masuri aditionale mai devreme decat mai tarziu", a declarat pentru BBC Neil Ferguson, profesor de epidemiologie la Imperial College din Londra.Autoritatile britanice se gandesc, dupa cum s-a anuntat vineri, aminteste Reuters, sa dispuna din nou masuri de inchidere si izolare dupa ce numarul infectarilor cu noul coronavirus aproape s-a dublat recent, ajungand la 6.000 pe zi, crescand numarul spitalizarilor in special in zone din nordul Angliei si la Londra."Acum ne aflam aproape de nivelul de infectii inregistrat la sfarsitul lui februarie, iar daca lucrurile vor continua asa timp de inca o saptamana sau doua, vom reveni la nivelurile pe care le inregistram la jumatatea lui martie, iar acest lucru va provoca, sau ar putea sa provoace noi decese", a sustinut Neil Ferguson.Ferguson a fost membru al principalului consiliu stiintific al Guvernului de la Londra pana in luna mai, cand si-a dat demisia dupa ce s-a aflat ca a incalcat masurile impuse de autoritati impotriva noului coronavirus.El a mai precizat ca viitoarele masuri de "lockdown" nu trebuie sa fie la fel de stricte precum au fost cele impuse in luna martie pentru a fi eficiente in incetinirea raspandirii noului virus.